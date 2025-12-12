CAN 2025: Voici malentendu qui retarderait la publication de la liste de Pape Thiaw

C’est une information donnée par nos confrères de Sport News Africa. Selon le média sportif, une discorde existerait entre le sélectionneur Pape Thiaw et les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur la liste des joueurs pour la CAN 2025.

Selon SNA, Pape Thiaw souhaite convoquer 27 joueurs pour la CAN au Maroc, mais la FSF ne l’entend pas de la même oreille. Le président de l’instance Abdoulaye Fall et ses hommes souhaitent un groupe d’au maximum 24 joueurs… pour éviter des frais supplémentaires.

En effet, la Confédération africaine de football (CAF) prévoit de prendre en charge seulement 23 joueurs pour chaque sélections. Le surplus sur la liste (qui peut aller jusqu’à 28 joueurs dans chaque liste) devrait être pris en charge par la Fédération. Ce que la FSF ne souhaiterait pas faire selon nos confrères.