Veille Korité : La banlieue sous surveillance, plusieurs malfaiteurs arrêtés

La police a déployé un dispositif sécuritaire impressionnant dans la banlieue dakaroise. Ce, pour sécuriser les populations de cette localité en cette veille de la fête de Korité, qui sera célébrée par la majorité des musulmans, demain, jeudi 13 mai 2021.

Les patrouilles pédestres effectuées pour infiltrer les foules ont porté leurs fruits. Les malfaiteurs qui ont voulu défier le dispositif et qui harcèlent les populations dans les marchés et sur les routiers, ont été stoppés net. Arrêtés, ils ont été déférés au parquet.

« Ils vont tous passer la fête en prison », a soufflé un élément de la police de Guédiawaye, accroché mardi au marché « Boubess », par L’Observateur.

A Guinaw-Rails, c’est une autre bande de malfaiteurs dirigée par une dame qui a été démantelée. La bande spécialisée dans le cambriolage de magasins situés au Port Autonome de Dakar, a été filée et démantelée, leur véhicule de transport contenant du butin immobilisé à la police de cette localité.

Pendant qu’à Thiaroye et à Wakhinane Nimzath, 37 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis pour sevrer les malfaiteurs qui se dopent souvent au chanvre indien, avant de sévir pendant les fêtes religieuses.

A Yeumbeul et à Malika , « plus de dix malfaiteurs, dont des charretiers, ont été également arrêtés et envoyés en prison » par le dispositif spécial composé des éléments du corps urbain et des brigades de recherches des différents commissariats.

