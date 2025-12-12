Édition : Abdoulaye Diouf Sarr publie « Sans Bruit »

L’homme politique Abdoulaye Diouf Sarr annonce la sortie officielle de son nouvel ouvrage intitulé « Sans Bruit ».

Le livre est présenté comme un « récit authentique, profond et inspirant » qui revient sur le parcours de l’auteur, marqué par le sens du service, la discrétion et l’engagement.

La sortie officielle est prévue le samedi 20 décembre 2025.

Abdoulaye Diouf Sarr a notamment été Ministre de la Santé et de l’Action sociale pendant plusieurs années. Son parcours s’est également distingué par son engagement local en tant que Maire de la commune de Yoff à Dakar.