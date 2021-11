Sédhiou : Un Mémorandum contre les violences faites aux femmes remis au gouverneur

Des femmes ont remis vendredi au gouverneur de la région de Sédhiou (Sud) un mémorandum pour dénoncer la recrudescence des violences faites aux femmes et solliciter des pouvoirs publics l’accès aux services de santé et une autonomie décisionnelle.

Elle ont produit leur mémorandum, dans le cadre de la célébration de la semaine internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Dans le cadre du le projet ’’être femme’’, ces femmes ont mené une caravane de sensibilisation pour un changement de comportement face à ces pratiques et la santé sexuelle et reproductive.

Au terme de leur caravane, elles ont remis un cahier de doléances au gouverneur Papa Demba Diallo. Parmi ces revendications figurent des points phares, notamment l’accès aux soins de santé, le renforcement des équipements des structures sanitaires (lits d’hospitalisation, échographie et radio).

De plus, elles ont sollicité une ambulance pour chaque poste de santé des différents départements, la séparation des toilettes entre filles et garçons dans les établissements scolaires et l’implication des femmes dans la prise de décision.