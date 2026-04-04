Drame à Sédhiou: la retraite aux flambeaux provoque un incendie, 75 victimes enregistrées

Selon les premiers éléments, le drame s’est produit en pleine séance de « diambadong », une danse traditionnelle très prisée. Des jeunes manipulant des récipients contenant des produits inflammables — notamment un mélange d’essence, de gasoil et de pétrole — se sont violemment heurtés, provoquant une propagation rapide des flammes au sein de la foule.

La panique s’est aussitôt installée, entraînant de nombreuses victimes. Le bilan fait état de 75 blessés, parmi lesquels des enfants, des femmes, des jeunes ainsi que des éléments des forces de défense et de sécurité présents pour encadrer l’événement.

La majorité des victimes souffrent de brûlures superficielles de premier degré, tandis que d’autres présentent des blessures plus graves, notamment des brûlures au deuxième degré.

Les blessés ont été rapidement évacués et pris en charge par les structures sanitaires de la région. Une enquête devrait permettre d’établir les responsabilités dans ce drame survenu en pleine célébration nationale.

A Sédhiou la retraite aux flambeaux du 03 avril a été interrompue suite à un incendie survenu en pleine célébration. 75 victimes, dont des civils et des militaires c’est le bilan de l’incident.

La majorité des victimes souffrent de brûlures superficielles de 1er degré. pic.twitter.com/q38hlNQ1xb — Ansoumana Dasylva (@AnsoumanaDasyl2) April 4, 2026