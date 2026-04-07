4 avril dramatique à Sédhiou: un élève de Terminale décède en plein défilé

La commune de Karantaba, située dans le département de Goudomp, au sein de la région de Sédhiou, est plongée dans la tristesse après le décès d’un élève survenu lors des célébrations de la fête de l’Indépendance.

Le drame s’est produit le 4 avril, au moment du traditionnel défilé organisé dans la localité. L’élève Ibrahima Junior Solly, inscrit en classe de Terminale S2 au lycée de Karantaba, participait à l’activité avec ses camarades lorsque la situation a brusquement basculé.

Selon les informations recueillies, le jeune élève a subitement piqué une crise en plein défilé. Face à l’urgence, il a été immédiatement évacué vers le poste de santé de la localité afin de recevoir les premiers soins. Malheureusement, malgré la prise en charge rapide du personnel médical, Ibrahima Junior Solly a rendu l’âme peu après son admission, plongeant sa famille, ses camarades et toute la communauté éducative dans la consternation.