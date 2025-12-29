Responsabilité politique et continuité institutionnelle : la posture du Président Ousmane Sonko (Par Ibrahima Sène)

Ousmane Sonko est un leader à la fois lucide, stratège et profondément politique. Il comprend parfaitement les rapports de force, les symboles et les conséquences institutionnelles des actes posés sur la scène publique.

Les agissements récents du président Bassirou Diomaye Faye, notamment l’ouverture d’un siège politique sous une bannière partisane, constituent objectivement une provocation politique majeure. Dans tout parti structuré, un tel acte peut être qualifié de faute politique grave, susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure interne pouvant aller jusqu’à la démission, voire l’exclusion.

En tant que leader de PASTEF, Ousmane Sonko aurait parfaitement pu convoquer les instances du parti pour tirer toutes les conséquences politiques et statutaires de cet acte. Car un président de la République, censé être au-dessus de la mêlée partisane, ne peut entretenir une double posture sans fragiliser l’équilibre institutionnel et la cohérence du projet politique porté collectivement.

Si une telle décision n’a pas été prise, ce n’est ni par faiblesse ni par naïveté, mais bien par choix stratégique, dans un souci de stabilité, de responsabilité et de préservation de l’essentiel. Cela démontre, une fois encore, que Sonko agit en homme d’État, conscient que certaines provocations, aussi flagrantes soient-elles, appellent parfois une réponse politique différée plutôt qu’une réaction immédiate.

La lucidité politique, ce n’est pas ignorer la provocation ; c’est savoir quand et comment y répondre.

Ibrahima Sène MONCAP PASTEF