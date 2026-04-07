Distinction : Khouraïchi Thiam (PASTEF) sacré “Révélation Politique” de l’année

Le paysage politique et institutionnel sénégalais compte un nouveau modèle de leadership distingué. M. Khouraïchi Thiam, Administrateur du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), vient de se voir décerner le Prix Ragné de la Révélation Politique.

Cette distinction honorifique, qui jouit d’une solide réputation, vise à reconnaître et encourager l’engagement, l’innovation et la performance dans la gouvernance. Elle met en lumière les personnalités dont les actions impactent de manière significative le développement économique et social du pays.

Le choix du jury s’est porté sur M. Thiam en reconnaissance de ses actions concrètes et remarquables. Son engagement constant en faveur de l’autonomisation des femmes, de l’insertion des jeunes et du dynamisme du milieu sportif a été particulièrement salué. À la tête du FAISE, l’administrateur a su insuffler une dynamique nouvelle, transformant l’institution en un levier efficace pour la diaspora et le développement local. Cette distinction consacre ainsi une trajectoire marquée par la résilience, le patriotisme et un sens élevé du service public.

Pour accompagner ce sacre, un dispositif de communication spécial a été mis en place à travers une vidéo portrait. Plusieurs témoignages croisés permettent de découvrir l’homme derrière l’autorité.

Un collègue y évoque notamment son leadership managérial et la transformation impulsée au sein du FAISE. Un ami d’enfance retrace son parcours sportif et les racines profondes de son engagement politique, tandis qu’un parent témoigne des valeurs humaines et du caractère qui forgent sa personnalité au quotidien.

Enfin, le maire des Parcelles Djamil Sané est revenu sur l’engagement politique de Khouraichi Thiam depuis ses débuts, les valeurs qui le caractérisent le plus dans l’action politique et son leadership au sein du parti PASTEF.