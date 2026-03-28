Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal

Monsieur le Président,

Le silence de l’État est parfois plus éloquent que ses déclarations. Et en l’espèce, il devient lourd de conséquences. À travers le communiqué officiel affirmant que « le Sénégal ne saurait être considéré comme partie prenante à ladite démarche »

en réponse à la candidature du Président Macky Sall, vous avez posé un acte politique grave, dont la portée dépasse largement le cadre administratif pour toucher au cœur même de notre engagement national et continental.

Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, vous ne pouvez ignorer que cette position tranche brutalement avec une attente largement exprimée par des segments significatifs de la Nation : autorités religieuses, acteurs politiques, société civile et forces vives, stars internationales et autres Cette attente n’était ni marginale ni circonstancielle elle relevait d’une vision stratégique du rôle du Sénégal en Afrique.

En refusant d’assumer clairement le soutien de l’État à cette candidature, vous avez, de fait, rompu avec une dynamique collective et fragilisé un consensus national en gestation. Ce choix, loin d’être neutre, constitue un acte politique assumé, dont vous portez seul la responsabilité devant le peuple sénégalais.

Plus préoccupant encore, cette posture soulève des interrogations sérieuses quant au respect de l’esprit de notre Constitution, notamment en ce qu’elle consacre le Président de la République comme garant de l’unité nationale et de la continuité de l’État. En introduisant une rupture dans la cohérence diplomatique du Sénégal, vous exposez notre pays à une perte de crédibilité sur la scène africaine.

Le Sénégal n’est pas un État hésitant. Il est une voix. Une voix forgée par l’héritage de Léopold Sédar Senghor, consolidée par Abdou Diouf, affirmée par Abdoulaye Wade, et respectée à travers le monde grâce à des figures comme Amadou-Mahtar M’Bow. Cette voix exige constance, clarté et courage politique.

Or, en choisissant le mutisme face à la correspondance adressée depuis le 5 février par le Président Macky Sall, vous avez installé un doute : celui d’un État qui esquive, d’un leadership qui hésite, d’une diplomatie qui se replie.

Pis encore, en laissant penser que des considérations de politique intérieure pourraient interférer avec une décision d’intérêt continental, vous introduisez une confusion dangereuse entre les exigences de gouvernance interne et les responsabilités internationales du Sénégal.

En effet, au regard des dispositions de l’Article 37 de la Constitution sénégalaise, qui encadre rigoureusement l’exercice des prérogatives présidentielles dans la conduite des affaires de l’État, certains observateurs avertis considèrent que la posture adoptée pourrait être interprétée comme une rupture avec les principes de continuité de l’État et de cohérence de son action extérieure. Sans préjuger d’une quelconque qualification juridique définitive, il convient néanmoins de souligner que toute décision engageant la position internationale du Sénégal se doit d’être fondée sur une base transparente, juridiquement défendable et politiquement consensuelle.

Monsieur le Président, gouverner, ce n’est pas faire des règles du compte pour venger le passé ; mais c’est savoir reconnaître ce qui engage durablement la Nation au-delà des alternances politiques. À cet égard, la candidature de l’ancien Président Macky Sall, qu’on la soutienne ou non, méritait une position d’État claire, argumentée et assumée, non un effacement ambigu.

Aujourd’hui, vous devez répondre. Répondre au peuple sénégalais. Répondre à l’Afrique. Répondre à l’Histoire.

Car en politique, l’absence de décision est en elle-même une décision et souvent la plus lourde de conséquences.

Je vous exhorte, au nom de l’exigence républicaine et du respect dû à notre Nation, à clarifier sans délai la position du Sénégal, à assumer vos choix devant le peuple, et à restaurer la cohérence de notre parole diplomatique.

Le Sénégal mérite la clarté. L’Afrique attend du leadership. L’Histoire jugera.

Le Sénégal ne se grandit que dans la fidélité à ses valeurs : la parole donnée, la dignité de ses engagements et la constance de son rôle en Afrique. Aujourd’hui plus que jamais, souvenons-nous-en et agissons en conséquence.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression d’une détermination politique ferme et d’un attachement indéfectible aux intérêts supérieurs de la Nation.

Mouhamadou Lamine Massaly Président UNR