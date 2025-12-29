Le différend Maersk Line contre des opérateurs économiques sénégalais, vidé le 6 mars 2026

Après des années de plaidoiries et de renvois, c’est le 6 mars prochain que le Tribunal du commerce va délibérer sur le différend judiciaire opposant l’opérateur économique Mor Dieng contre la société Maersk Line Sénégal relatif à la non délivrance de deux containers remplis de marchandises d’une valeur de plus de 200 millions de FCfa depuis plus de deux ans.

L’affaire évoquée le 12 décembre dernier avait été précédée par la suspension de justesse de la vente des containers estimés à plus de 200 millions de FCfa par la Douane. Une vente qui allait se faire à l’insu du propriétaire des marchandises, Mor Dieng et Cie. La multinationale Maersk Line Sénégal qui avait réussi à obtenir une mainlevée de la saisie de ses comptes bancaires, sera fixée sur son sort le 6 mars prochain.

D’après l’Observateur, la maison-mère qui a été informée des développements du dossier au Sénégal suit de près le contentieux avec le service juridique. Tout est parti d’une première condamnation de la société Sakura Hk Trading Limited par la juridiction des céans qui avait ordonné la délivrance des conteneurs sous astreinte de 500000FCfapar jour de retard. Cette société avait pour charge de transporter par groupage plusieurs containers moyennant 21 millions de FCfa représentant les frais de transport et de stockage de la Chine au Sénégal.