Pour relever ce défi, la France renouvelle profondément le format du G7 : le G7 2019 c’est votre G7, pour notre avenir – et plus seulement une réunion à huis clos entre chefs d’État et de Gouvernement. Le temps fort de cette année de réflexions et actions : le sommet du G7 à Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France, du 24 au 26 août 2019.

A cette occasion le Président Macky Sall sera parmi les hôtes, pour représenter le Sénégal au sommet du G7 au Biarritz en France.

[Un G7 au format renouvelé]



👉 Pour mener le combat contre les inégalités, la France 🇫🇷 fait évoluer le format du @G7 en associant de nouveaux partenaires.



Le Sénégal 🇸🇳 et son président @Macky_Sall @PR_Senegal feront partie des 8 pays invités à ce sommet inédit ! #G7Biarritz pic.twitter.com/fwcrsCn5dh — France G7 (@G7fr) August 7, 2019