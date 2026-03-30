L’ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, est sortie du silence ce lundi pour monter au créneau devant la presse. Face aux critiques suscitées par la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), elle a démonté, point par point, ce qu’elle considère comme des contrevérités.

D’emblée, le ton est ferme. Pour Aïssata Tall Sall, il faut mettre fin à la confusion : « La candidature a été déposée le 2 mars. Elle a été reçue par les Nations unies. Elle est donc actée ». Selon elle, il est faux de parler de rejet ; le processus suivrait son cours normal sans ambiguïté juridique ou diplomatique.

Revenant sur la réunion d’Addis-Abeba, elle a clarifié la fameuse « procédure de silence » utilisée par l’Union africaine : « Ce n’est pas un vote classique. Chaque pays dit oui, non ou s’abstient ». Selon ses chiffres, 37 pays soutiennent la candidature, 13 ont émis des objections et 5 ont demandé un délai. « C’est une majorité qualifiée. L’Afrique, dans sa grande majorité, soutient cette candidature », a-t-elle martelé.

Rotation géographique : « Rien d’automatique »

Face aux réserves de certains États comme le Nigeria, l’ancienne cheffe de la diplomatie sénégalaise a relativisé l’argument de la rotation régionale : « Ce n’est pas une règle intangible. Tout dépend du contexte et du profil ». Elle a rappelé que deux Africains, Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan, se sont succédé à la tête de l’ONU : « Pendant quinze ans, l’Afrique a dirigé les Nations unies. Donc, arrêtons les raccourcis ».

Pour Aïssata Tall Sall, l’essentiel se joue désormais au Conseil de sécurité, où les cinq membres permanents (France, Royaume-Uni, États-Unis, Chine et Russie) disposent du droit de veto. « Si un seul dit non, tout s’arrête. Voilà où se joue la vraie diplomatie ». Elle a également mis en avant la vision du candidat sénégalais : renforcer la paix, relancer le multilatéralisme et réformer la gouvernance onusienne.

Un enjeu qui dépasse le Sénégal

Enfin, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu a élargi le débat : « Ce n’est pas seulement une opportunité pour le Sénégal, c’est une opportunité pour l’Afrique ». Elle a toutefois regretté les divisions internes, déplorant que pour la première fois qu’un fils du pays peut accéder à ce niveau, il soit contesté. « La diplomatie va continuer son travail et les positions vont évoluer », a-t-elle conclu.