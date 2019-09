Le chef de service de la chambre de Commerce au cœur d’un détournement de plus de 21 millions FCFA

Un an de prison ferme. C’est la peine requise par le parquet contre Omar Fall, chef de service de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD). Il a été jugé par le Tribunal Correctionnel de Dakar pour escroquerie sur les derniers publics sur un montant de 21 millions FCFA, faux et usages de faux en écriture privée de commerce.

Après 9 mois de détention, le prévenu sera fixé sur son sort le 14 novembre prochain.