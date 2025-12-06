Le gouvernement a annoncé avoir saisi le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) à propos de la récente hausse des tarifs appliqués par Canal+ Sénégal. L’information figure dans la réponse officielle transmise au député Guy Marius Sagna, qui avait interpellé l’Exécutif en août dernier sur l’augmentation des prix et sur le respect de la gratuité des chaînes nationales.

Selon le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, la saisine vise à examiner la légalité de cette hausse, à évaluer son impact sur les consommateurs et à proposer, si nécessaire, des mesures correctives pour protéger les abonnés. Le gouvernement entend ainsi vérifier si l’opérateur a respecté les obligations réglementaires encadrant les changements tarifaires et si ses justifications commerciales sont conformes au cadre légal sénégalais.

La question de la gratuité des chaînes nationales a également été abordée. Le ministre rappelle que l’article 161 du Code de la presse impose à tout distributeur, sans exception, de fournir gratuitement à ses abonnés les services audiovisuels publics généralistes, sauf cas particuliers strictement encadrés par la loi. Alioune Sall assure que son département, en collaboration avec le CNRA, veillera à l’application rigoureuse de cette disposition, qui s’impose aussi à Canal+ Sénégal.

Le député Guy Marius Sagna a invité les citoyens à formuler contributions et remarques afin d’accompagner le suivi de ce dossier, qui touche directement les consommateurs et l’accès aux services audiovisuels publics.