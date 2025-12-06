Libération de Badara Gadiaga: Les raisons de son maintien en prison connues

La Chambre d’accusation a bien confirmé la libération de Badara Gadiaga sous bracelet électronique, assortie de strictes conditions : rester à son domicile entre 21h et 7h, et obtenir l’autorisation du juge pour quitter Dakar.

Cependant, renseigne Libération, le parquet général, qui maintient le suspense, dispose encore d’un délai jusqu’à jeudi pour se pourvoir en cassation. Tant qu’il n’a pas fait connaître sa décision, le chroniqueur de l’émission Jakaarlo sur la Tfm ne peut pas sortir.

S’il n’y a pas de pourvoi, Badara Gadiaga sera libéré ; dans le cas contraire, il restera en prison jusqu’à la décision de la Cour suprême, complète la même source.