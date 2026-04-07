Lutte avec frappe: les télévisions sénégalaises détrônées par Canal+ (Par Mohamed Gassama)

D’emblée, il faut reconnaître à « Canal + » le droit de venir gratter le marché national et mieux de gagner des droits télé au Sénégal. C’est la règle du jeu. Partant, les amateurs de lutte se sont réellement régalés, le 05 avril 2026, devant leur petit écran. Il ne fait pas de doute que l’affiche « Modou LÔ-Sa THIES » a tenu toutes ses promesses.

Les deux protagonistes ont offert un spectacle mémorable dont l’aboutissement reste favorable au frère cadet de « Balla GAYE II ». Par contre et au delà de l’intronisation de « Sa THIES » comme nouveau roi des arènes, il importe de nous remettre de nos émotions en regardant la réalité en face.

En effet, la médiatisation d’un sport, bien propre au Sénégal, doit susciter un intérêt général et une exclusivité interne. À défaut, les sénégalais risquent de consommer local dans un environnement inconnu. Forcément, cela va créer une dépendance qui ne fera que renforcer les producteurs étrangers au détriment des entreprises nationales.

Si, indubitablement, les amateurs sénégalais, d’ici et de la Diaspora, se sont réjouis de la dimension de l’événement, n’empêche qu’ils se sont également posé mille et une questions.

En effet, le derby entre « Guédiawaye » et les « Parcelles Assainies », deux quartiers phares de la banlieue dakaroise, n’a pas seulement mis fin au règne de Modou LÔ, il a aussi placé sous les feux de la rampe un sujet de taille, c’est-à-dire, la problématique de la retransmission de la lutte sénégalaise par les médias nationaux.

En regardant le combat royal sur une chaîne française, bon nombre de téléspectateurs n’ont pas manqué de s’inquiéter de l’avenir de notre patrimoine culturel et sportif mais aussi et surtout de la vision stratégique des dirigeants des différentes télévisions.

S’agit-il d’un problème de management ou d’un défaut de moyens ? On pencherait plutôt pour la première partie de cette phrase interrogative.

Certes, les entreprises de presse locales ne peuvent guère rivaliser avec « Canal + », en termes de moyens financiers, toutefois, ils devraient être à même de l’affronter sur le terrain commercial et d’attirer les promoteurs de lutte à travers des offres alléchantes. En outre, les diffuseurs publics et privés devraient pouvoir booster leur visibilité afin de conquérir le marché dont les portent sont grandement ouvertes à la concurrence.

Concrètement, personne n’ose croire que les télévisions sénégalaises souffrent d’une carence en ressources humaines, condition sine qua non d’un bon management. Alors où est le problème ? Pourquoi devrions-nous suivre un événement national sur une chaîne internationale ?

Ces interrogations, fondées sur un constat partagé, prouvent à suffisance que le soleil de la souveraineté médiatique ne s’est pas encore levé au Sénégal. Elles interpellent aussi l’ensemble des acteurs sur la nécessité de revoir le fonctionnement et la performance des services audiovisuels, du public comme du privé. Dans ce combat pour la survie des télévisions sénégalaises, l’État ne saurait être en reste. Il lui incombe le devoir de créer un climat des affaires propice à l’investissement et au rayonnement des médias nationaux. Il ne s’agit point d’un favoritisme aveugle mais d’un accompagnement patriotique des professionnels de la communication et de l’information dans l’accomplissement de leurs missions de service public.

À dire vrai, la retransmission du combat royal « Modou LÔ- Sa THIES » pose le problème de la viabilité de nos télévisions mais aussi l’urgence d’adapter leur business plan aux contingences du monde actuel.

Sous ce rapport, il conviendrait de faire un bilan objectif de l’expérience « Per Pay view » et de braquer les projecteurs sur l’essentiel, à savoir, des contenus attractifs permettant d’inciter le public à suivre les programmes et aux organisateurs d’événements de nouer des partenariats « win-win » avec les chaînes sénégalaises.