Combat royal: Canal+ dans l’arène, la presse sénégalaise sans “nguimb” dans les gradins

Le combat royal ayant opposé hier Modou Lo, désormais ex-roi des arènes, et Sa Thiès, le nouveau couronné, a été diffusé dimanche en exclusivité sur Canal+, une première dans le sport de chez nous. Il y avait également l’ambassadeur de France au stade et le retour de nombreux sponsors. Pour certains, c’est un signe de renouveau qui augure des lendemains meilleurs pour la lutte. Cependant, un fait mérite réflexion, car il pourrait être annonciateur. Avec l’arrivée de Canal+, les médias sénégalais ont été interdits de leur lieu habituel et relégués dans les gradins. Ainsi, la presse étrangère, renseigne Seneweb, s’installe dans l’arène et envoie la presse nationale dans les tribunes.

Pour certains, c’est la loi des affaires : Canal+ a payé les droits de diffusion, il conserve l’exclusivité. Vu sous cet angle capitaliste, cela peut se comprendre, car il n’y aurait rien à signaler. Mais en vérité, cette situation est assez symbolique des relations de pouvoir et de domination médiatiques entre les grandes puissances et les pays pauvres, notamment ceux de l’Afrique. Ce qui s’est passé dimanche n’est qu’une pièce parmi d’autres qu’il faut assembler pour comprendre l’ensemble du puzzle.

Si Canal+ s’est intéressée à la lutte sénégalaise, c’est qu’elle a perdu beaucoup de terrain en Europe, notamment dans le domaine du sport où il ne lui reste presque plus rien en Ligue des champions et dans les championnats européens. Même en Ligue 1 française, Canal+ a connu un net recul. Les pays du tiers-monde deviennent donc un nouveau terrain de conquête pour Canal+ sur les plans culturel et sportif.

Et pour ne pas se limiter à l’Afrique francophone, Canal+ a acquis MultiChoice, le géant sud-africain qui était jusqu’ici son équivalent dans le monde anglophone. Une diversification qui, étrangement, rappelle la stratégie de Emmanuel Macron, qui a décidé d’élargir le partenariat français aux pays africains anglophones face à une perte de vitesse de Paris dans la zone francophone. Avec cette acquisition, la multinationale française se positionne comme leader de la télévision payante et se prépare à conquérir l’Afrique.

Sunu Yeuf et Marodi

Cette stratégie est déjà en cours au Sénégal. Avant la lutte, Canal+ s’est d’abord dotée de la chaîne Sunu Yeuf, spécialisée dans la diffusion des séries sénégalaises. Elle a ensuite intégré le capital de Marodi TV, une maison de production de séries sénégalaises. Depuis lors, beaucoup de ces productions sont diffusées exclusivement sur Sunu Yeuf. La censure exercée sur les télévisions sénégalaises pour vulgarité et scènes obscènes semble bénéficier à Sunu Yeuf qui, apparemment, n’est pas concernée par ce filtre.

Ainsi, ce sont les médias sénégalais qui perdent progressivement ce public friand de téléfilms au profit de Canal+. Aujourd’hui, si un sondage était réalisé, il est fort à parier que Sunu Yeuf ferait partie des chaînes les plus suivies à Dakar. Ce ne serait même pas une surprise si elle était la plus regardée, tant les femmes raffolent des séries.

Il est donc temps pour le gouvernement « souverainiste » du Sénégal de se doter d’une politique claire et ambitieuse pour la presse afin d’éviter une recolonisation médiatique. La France est certes en train de perdre en Afrique la guerre d’influence sous son aspect informationnel (RFI, France 24), mais elle semble se reconvertir dans le divertissement à travers Canal+ et TV5.

Ce qui se joue actuellement dépasse de loin le groupe Canal+, qui n’est qu’un acteur parmi d’autres. Cette course vers le « cerveau humain disponible » (Patrick Le Lay) en Afrique se mène entre les grandes puissances. Et le Sénégal est devenu un nouveau terrain de jeu. Mais Dakar n’est que la porte d’entrée d’une compétition qui vise tout le Sahel.

RT, CGTN, TRT, Medi 1, ZOA

Aujourd’hui, la télévision russe RT s’est dotée de correspondants dans de nombreux pays de la sous-région. L’équipe de RT a été renforcée à Dakar. Depuis quelques semaines, cette chaîne met l’accent sur le Sénégal avec des émissions plusieurs fois rediffusées sur le Musée des civilisations noires, l’IFAN ou encore un film sur la migration des jeunes filles.

À côté de la Russie, il y a la Chine, qui dispose d’une radio au Sénégal. Les productions de CGTN sont de plus en plus présentes dans les journaux télévisés des chaînes publiques africaines. Pékin a également noué des partenariats avec des médias publics et privés sénégalais, incluant des séjours de journalistes en Chine, sans doute pour mieux se positionner dans la guerre des récits.

La Turquie a ses canaux dirigés vers Dakar et ses voisins (TRT, Anadolu). Elle a aussi recruté et envoyé des journalistes sénégalais en Turquie, sans compter les correspondances locales. Il en est de même du Maroc avec Medi 1, une radio qui dispose de toute une équipe à Dakar.

En fin d’année, Al Jazeera a organisé à Dakar, en octobre dernier, une série d’activités de formation destinées aux acteurs de l’écosystème de la presse. Mais c’était aussi un moyen de mieux se faire connaître. À cette occasion, un responsable a révélé l’ambition de la chaîne qatarie de se doter d’un canal destiné à la zone francophone. Face à toutes ces offensives, la France s’est récemment ajustée en visant la jeunesse via ZOA, une chaîne numérique créée par France 24.

Toutes ces initiatives montrent, si besoin en était, la guerre d’influence médiatique à laquelle les puissances se livrent dans la région, avec Dakar comme point stratégique. C’est dire que les journalistes sénégalais, les patrons de presse et les autorités gagneraient à se concentrer sur l’essentiel au lieu de se crêper le chignon autour du fonds d’appui à la presse, qui devrait être une question secondaire face aux enjeux.