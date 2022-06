Le président Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine, accompagné de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission, a rencontré ce vendredi 3 juin, son homologue Vladimir Poutine, pour « porter la voix de l’Afrique » dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Un conflit qui pèse lourdement sur les économies du continent.

Lors de cette rencontre à Sotchi, le président Sall, à plusieurs reprises, a souligné les conséquences de la guerre sur le continent, notamment la hausse du coût des hydrocarbures, et les difficultés d’accès au blé, en grande partie importé de Russie et d’Ukraine. Il a demandé son homologue Russe des facilités d’approvisionnement des céréales et produit alimentaire. Le président de l’Union africaine a plaidé pour que les sanctions contre la Russie soient levées.

« Je salue le rôle de la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l’Afrique et cette amitié au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l’Union africaine fait que nous venons avec beaucoup d’espoir et nous souhaitons renforcer les relations de coopération bilatérale entre la Russie et l’Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences de la crise sur nos pays », a déclaré Macky Sall.

Le chef de l’Etat est revenu sur l’abstention de certains pays africains lors du vote de la résolution de l’ONU condamnant la Russie. « Vous aviez suivi les différents votes aux Nations unies la position de l’Afrique malgré d’énormes pressions, la majorité des pays africains ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Si vous prenez l’Asie, le moyen Orient ainsi que l’Amérique latine, il y a une bonne partie de l’humanité qui en réalité est très attentive de ce qui se passe. Moi, c’est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays même si éloigné du théâtre sont des victimes de cette crise au plan économique », a-t-il fait savoir.

Toutefois, Macky Sall demande à Poutine de rendre possibles l’exportation des céréales et les engrais dont le continent africain a besoin. « Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité, puisque nous avons plus accès aux céréales venant de Russie aux blés en particulier, mais surtout aux engrais et à l’urée pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça créée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent », a soutenu le chef de l’Etat.

Le président en exercice de l’UA demande la levée des sanctions contre la Russie. « J’ai parlé au Conseil européen en leur disant qu’il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions sur les deux registres pour que tout ce qui concerne le volet alimentaire, céréale, engrais soit hors de sanction. Mais il faut aussi en même temps, si nous voulons nous aider que ces sanctions soient levées contre la Russie », a plaidé le Président Sall.