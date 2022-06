Affaire des 11 bébés calcinés : L'aide infirmière et la sage-femme placées sous mandat de dépôt

Déférées devant le procureur du Tribunal de grande instance de Thiès, la sage-femme et l’aide-infirmière mises en cause dans l’affaire de la mort de 11 bébés à l’hôpital Mame Abdou Aziz de Tivaouane, ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on appris à l’instant. Les mises en cause, pour rappel, avaient bénéficié, mercredi, d’un deuxième retour de parquet. Leurs avocats vont faire face à la presse incessamment.

En guise de soutien à leur arrestation, leurs camarades du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) ont décidé de paralyser le système pour 72 heures.

Nous y reviendrons.