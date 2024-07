Deux agents de La Poste seront présentés au procureur de la République, ce jeudi 18 juillet. Ils ont été arrêtés mardi dernier par la gendarmerie à la suite d’une plainte de la direction générale de Poste Finance, une filiale de La Poste. Ils sont accusés d’avoir détourné 34 millions de francs CFA en pompant des comptes dormants.

Les mis en cause se nomment O. S et Mme S. L’Observateur, qui donne l’information, indique que «Mme S» est «une caissière, très engagée dans le syndicat». Selon le journal, elle «falsifiait les écritures en complicité avec un autre agent [O. S ?] avant de procéder au retrait des chèques» émis frauduleusement.

La même source souligne que les pratiques frauduleuses de la dame auraient duré «des mois» et été découvertes lors d’«audits approfondis menés par l’Inspection générale au niveau des différents centres».

L’Observateur informe que O. S et Mme S ont reconnu les faits et déjà remboursé 15 millions de francs CFA sur le montant en question. La famille de cette dernière serait en train de remuer ciel et terre pour régler le reliquat, 19 millions.

Ce détournement est mis à nu alors qu’un autre dossier du même type, concernant La Poste, est pendant au niveau du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de Dakar. L’affaire porte sur 1,5 milliard de francs CFA et vaut à trois agents de la société publique un mandat de dépôt qui dure depuis environ trois ans.