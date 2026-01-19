Finale de la CAN 2025 : décès d’un supporter sénégalais après un malaise à Sédhiou

Un drame est survenu ce dimanche à Marandan, dans la région de Sédhiou, en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 opposant le Sénégal au Maroc.

Selon des témoignages recueillis, Serigne Moumè Touré, un notable respecté de la localité, a été victime d’un malaise alors qu’il suivait la rencontre. Le malaise serait survenu peu après le penalty accordé à l’équipe marocaine au cours du match.

Pris en charge en urgence, Serigne Moumè Touré a été évacué vers une structure hospitalière. Il a malheureusement rendu l’âme en cours d’évacuation, selon les informations communiquées par ses proches.

La disparition de ce père de famille a suscité une vive émotion au sein de la communauté locale. Des appels à la prière ont été lancés à l’endroit de l’ensemble du peuple sénégalais ainsi qu’à la Fédération sénégalaise de football (FSF), afin de solliciter des prières pour le repos de son âme.

Le défunt sera inhumé ce jour à 17 heures à Marandan, dans la région de Sédhiou.