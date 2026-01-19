« Succès bien mérité » : Paul Kagame félicite les Lions de la Téranga

Le Président rwandais, Paul Kagame, a adressé ses chaleureuses félicitations au Sénégal à la suite de sa victoire en finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Maroc.

Présent ce soir à Rabat, le Chef de l’État rwandais a assisté à la finale de la CAN opposant le pays hôte au Sénégal, remportée par les Lions de la Téranga, qui décrochent ainsi la deuxième Coupe d’Afrique des nations de leur histoire.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Paul Kagame a salué un « succès bien mérité » du Sénégal, soulignant une performance qui « reflète la persévérance, l’unité et l’excellence ». Il a également rendu hommage au Maroc pour la qualité de son parcours et pour l’organisation du tournoi, qu’il a qualifié de réussie, tout en remerciant le Royaume pour son hospitalité.

Cette victoire sénégalaise, acquise au terme d’une finale intense, continue de susciter de nombreuses réactions à travers le continent africain, confirmant le rayonnement des Lions de la Téranga sur la scène footballistique africaine.