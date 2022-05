Le cri de cœur du Maire de Djibidione : “2450 réfugiés de ma commune vivent dans la misère en Gambie”

2450 personnes déplacées de la commune de Djibidione recensés en Gambie et à l’intérieur de la commune, depuis le début des opérations de démantèlement des bases rebelles du MFDC dans le Nord Sindian. La révélation est de Lamine Diémé, maire de Djibidione. Il demande l’organisation d’un convoi exceptionnel de retour de ces populations qui souffrent énormément en terre gambienne, et sont laissées à elles-mêmes. Il lance un cri de cœur en direction des autorités régionales notamment au Gouverneur, aux autorités de l’armée et au Chef de l’Etat.

