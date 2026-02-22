Mbacké : l’adjoint au maire Serigne Saliou Bousso consacre ses indemnités au profit des Daaras

À la suite de son installation en qualité d’adjoint au maire de la commune de Mbacké, Serigne Saliou Bousso a annoncé une initiative personnelle en faveur des Daaras de la localité. Il a décidé d’allouer une part significative de ses indemnités au soutien de structures d’enseignement religieux.

Selon les informations communiquées , une contribution mensuelle de 100 000 FCFA, soit 1 200 000 FCFA par an, est destinée au Complexe Cheikh Ahmadou Khadim de Mbacké. En cinq mois, un montant total de 1 273 000 FCFA aurait déjà été versé, traduisant un engagement présenté comme immédiat.

L’autre moitié de ses indemnités est attribuée au Daara Sokhna Mame Diarra Bousso de Bangathie, dans une volonté affichée d’élargir l’impact de cette action sociale au sein de la commune.

Par ailleurs, en septembre 2025, un appui matériel a été apporté au Complexe Cheikh Ahmadou Khadim de Mbacké avec la mise à disposition de 313 pupitres au profit des élèves. La valeur globale de ce don est estimée à 1 072 000 FCFA.

À travers ces actions, l’adjoint au maire met en avant des valeurs de solidarité, de responsabilité et de service à la communauté. Il a également exprimé sa gratitude envers les personnes et partenaires qui soutiennent ces initiatives en faveur de l’éducation religieuse dans la commune de Mbacké.