BR de Keur Massar : le maire de Koungheul placé en garde à vue

Le maire de la commune de Koungheul est en état d’arrestation. Convoqué ce lundi par les gendarmes de la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, Alioune Badara Ly a été placé en garde à vue à l’issue de son interrogatoire, sur instruction du procureur Saliou Dicko.

Selon des informations exclusives de Seneweb, l’ancien directeur du Cadre de vie et de l’hygiène publique sous le régime de Benno Bokk Yakaar est cité dans une escroquerie foncière portant sur 80 millions de francs CFA.

Lors d’une enquête menée sur la vente de parcelles à titre d’habitation à Gadaye, des interpellés auraient mouillé l’édile de Koungheul.

Après le déferrement des premiers suspects arrêtés récemment, le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier est confié au juge d’instruction du deuxième cabinet.