Coopération Sénégal–Espagne : investissements et migration au cœur des échanges à Madrid

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Madrid ce 24 mars pour sa première visite d’État en Espagne. Une visite de deux jours, au cours de laquelle le chef de l’État Sénégalais doit rencontrer le roi Felipe VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez pour parler coopération et développement des relations économiques. l’Espagne est le 4ème pays le plus important pour le Sénégal en terme d’échanges commerciaux derrière la Chine et la France notamment.

Devancé par le ministre des Affaires étrangères sénégalais, Cheikh Niang, à Madrid depuis le 23 mars, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye est accompagné aujourd’hui par le ministre de l’Économie Abdourrahmane Sarr. L’occasion de parler des échanges économiques. Bassirou Diomaye Faye se rendra d’ailleurs le 25 mars à un forum des entreprises organisé par la chambre de commerce espagnol. Car si le Sénégal est intéressé à attirer des investisseurs, l’Espagne, elle, cherche des débouchés pour ses entreprises.

Une perspective soutenue par l’initiative « Alliance Afrique Avance » notamment, une stratégie lancée en août 2024 pour booster les investissements espagnols en Afrique. Pour l’heure, 70 sociétés espagnoles sont implantées au Sénégal, il y a donc de la place pour d’autres, assure une source à la Chambre de commerce et d’industrie espagnole à Dakar.

L’autre grand axe des discussions pourrait tourner autour de la migration circulaire. Ce programme mis en avant par l’Espagne dans sa gestion des flux migratoires permet chaque année à quelques centaines de Sénégalais de venir travailler en Espagne pendant 9 mois maximum, en tant que saisonniers. Dakar aimerait de son côté faire monter les quotas de 500 ouvriers agricoles établi en 2025.