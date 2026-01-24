Le gouvernement du Sénégal tiendra une conférence de presse ce mardi 27 janvier, annonce faite sur sa page officielle.

La rencontre sera animée par les ministres de l’Agriculture, Mabouba Diagne et Serigne Gueye Diop, qui feront le point sur la campagne agricole en cours.

Khady Diene Gaye présentera, quant à elle, le bilan de la Coupe d’Afrique des Nations récemment remportée par le Sénégal au Maroc, ainsi que la préparation de la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.