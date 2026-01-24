Malaise de Krépin, Pape Matar…Les nouvelles révélations de Jakobs

La finale de la CAN 2025 a fait couler beaucoup d’encres ces derniers jours et cela ne semble pas terminé. Après la rencontre, le latéral gauche sénégalais Ismail Jakobs avait déjà tenu des propos flous concernant les forfaits de dernière minute de Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr. Les trois joueurs, malades, avaient visiblement eu des malaises mais après examen à l’hôpital, rien n’avait été trouvé. «Beaucoup de choses se sont passées avant le match et beaucoup de choses vont sortir», avait-il lancé en zone mixte entretenant une forme de paranoïa autour de la rencontre. Eh bien ce vendredi soir, l’ancien joueur de Monaco est allé plus loin encore.

“Il ne s’agissait pas d’une simple intoxication ”

Dans un entretien accordé à Sportdigital, Jakobs a tout simplement accusé le Maroc d’avoir empoisonné les trois joueurs. «Je ne peux pas dire exactement ce qu’il s’est passé, car je n’ai pas toutes les preuves mais je soupçonne personnellement que trois de nos joueurs ont été empoisonnés, et il ne s’agissait pas d’une simple intoxication alimentaire avec vomissements ou autre. Ces trois joueurs se sont réellement effondrés. C’était très effrayant. Tous les trois étaient incapables de rentrer leur langue. Ils se sont effondrés. Je ne veux accuser personne, mais ce n’était certainement pas un accident.»