Affaire PCD: 50ème arrestation dont 5 membres de la presse, (1 sur contrôle judiciaire)

Au rythme où vont les arrestations, cinquante (50) pour le moment, certainement la liste de la presse va s’allonger. Cinq arrestations ont été enregistrées depuis l’éclatement de l’Affaire Pape Cheikh Diallo. Pape Birame Bigué de la RTS est le seul à avoir bénéficié du contrôle judiciaire, mis sous bracelet électronique.

Pape Cheikh Diallo, animateur célèbre du paysage médiatique sénégalais a créé un tsunami lorsqu’il a été arrêté avec une autre célébrité, Djibi Dramé. Ensuite Pape Birame Bigué a été arrêté après avoir fait un direct avec la Rts. Il a été relâché après des tests négatifs au VIH Sida, mais placé sous bracelet électronique.

Mais depuis lundi dernier, Kadior Cissé de la 7TV est tombé, suivi de Kader Dia Sen TV et de Pape Tall de Kewoulo. D’ailleurs son organe a sorti un communiqué pour se démarquer de ses agissements et condamne fermement les actes contre nature.

Et d’après certaines indiscrétions, une animatrice et un chroniqueur sont dans le viseur des redoutables gendarmes de Keur Massar qui ont procédé, depuis l’éclatement de l’Affaire Pape Cheikh Diallo à cinquante (50) arrestations.