Rencontre Gouvernement / G7: encore des points de désaccords, RV lundi prochain

La rencontre entre le Gouvernement du Sénégal, le G7, la société civile (COSYDEP, DIALOGUE SOCIAL, ECOLE POUR TOUS…) qui s’est tenue ce Mardi 07/04/2026 à la salle Disso du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme du service public a duré plus de 8 tours d’horloge (16h – 00h).

Les deux parties ont rigoureusement travaillé sur un projet de protocole (document proposé et amendé lors des séries de rencontres entre les techniciens des deux parties).

Il a été convenu qu’au delà des points d’accord, les points de désaccord et ceux dont la formulation devrait être revue feront l’objet d’une étude plus minutieuse afin de co-produire un document de référence à partir duquel un Protocole définitif pourrait être signé.

Rendez-vous est pris pour ce lundi 13 avril à 15h

I.S. CUSEMS /A