Koungheul : Les Douanes interceptent une cargaison de faux médicaments estimée à 118 millions FCFA

Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé une importante opération dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique. La Brigade mobile des Douanes de Koungheul a procédé à la saisie de 916 kilogrammes de faux médicaments, pour une valeur estimée à plus de 118 millions de francs CFA.

￼L’opération s’est déroulée dans la nuit du 25 au 26 mars 2026, à la suite de l’exploitation d’un renseignement. Les agents ont mené une intervention minutieuse sur les axes Dimiskha-Missirah et Koucoto-Mbaye-Mbaye, aboutissant à l’interception de deux véhicules transportant une importante cargaison de produits pharmaceutiques frauduleux. ￼

Selon les informations fournies par la Direction générale des Douanes, les produits saisis sont variés. Ils comprennent notamment des antalgiques, antibiotiques, aphrodisiaques, anti-inflammatoires ainsi que des produits vétérinaires. L’ensemble représente un volume proche d’une tonne, illustrant l’ampleur du trafic. ￼

L’évaluation financière de cette saisie a été réalisée avec l’appui du pharmacien Dr Mamadou Tounkara, membre du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, ce qui a permis d’estimer la contrevaleur totale à plus de 118 millions de FCFA. ￼

À travers cette opération, l’Administration des Douanes réaffirme sa ferme détermination à lutter contre la criminalité pharmaceutique, un phénomène qui constitue une menace grave pour la santé humaine et animale. ￼

Cette saisie spectaculaire vient ainsi rappeler l’ampleur du trafic de médicaments illicites au Sénégal et la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de sensibilisation des populations face aux dangers liés à ces produits