« Je ne suis pas à ma place ici » : Azoura dénonce un internement psychiatrique « injustifié »

Assane Fall, alias Azoura, n’y tient plus. Interné au centre psychiatrique de Thiaroye qu’il qualifie « d’injustifié » et « d’inhumain », le militant de Pastef a entamé une grève de la faim pour dénoncer ce qu’il appelle des conditions de détention humiliantes.

« Ils m’injectent de puissants antipsychotiques qui me font dormir pendant des jours », accuse-t-il, affirmant qu’il préférerait être à Rebeuss plutôt que de rester dans cet établissement. « Je ne suis pas fou et je ne l’ai jamais été. Mon honneur m’interdit de rester ici », tonne-t-il.

L’ancien porte-drapeau de Pastef annonce également son départ du parti : « Entre Azoura et Pastef, c’est fini. Pastef m’a trahi », lance-t-il, visiblement agité.

Concernant l’accusation de conduite sans permis, Azoura précise qu’il détenait un permis militaire et qu’il était en cours de conversion vers un permis civil. Pour mémoire, son coprévenu Serigne Saliou Fall a été relaxé par le tribunal des flagrants délits de Dakar, qui a estimé qu’Azoura avait pris les clés du véhicule sans autorisation.