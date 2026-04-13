Touba – Il se fait passer pour un chrétien, escroque le marabout et vide le compte de…

La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba a démasqué un escroc d’un genre particulier. A. Diédhiou, de confession musulmane, avait élaboré un stratagème redoutable : se faire passer pour un chrétien désireux d’embrasser l’islam afin de s’introduire dans l’entourage d’un marabout et de dépouiller ses disciples.

Tout commence un samedi du mois de mars 2026, vers 16 heures. L’individu se présente au domicile du marabout S. C. Fall sous la fausse identité de Philippe Diatta, un chrétien en quête de conversion.

Touché par cette démarche, l’entourage du marabout l’accueille à bras ouverts, lui offre des cadeaux et lui assure le gîte et le couvert pendant plusieurs jours. Le faux converti profite de cette hospitalité pour tisser des liens de confiance avec les disciples.

Le 14 mars 2026, il passe à l’acte. Profitant d’une sortie avec les talibés pour convoyer les ndogou (repas copieux) chez le khalife, il emprunte le téléphone de S. Modou B. Ba, bras droit du marabout chargé de collecter les fonds de la communauté, sous prétexte d’appeler son grand frère pour le convaincre de se convertir à son tour. Il disparaît ensuite dans la nature avec l’appareil.

De retour au domicile, Serigne Modou Bousso Ba a voulu récupérer son téléphone. Mais « Philippe Diatta » s’était volatilisé et ne répondait plus aux appels. Entre-temps, le malfaiteur avait déjà vidé le compte Wave de sa victime, qui contenait plus de 600 000 FCFA, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Il s’est ensuite introduit dans le compte WhatsApp de S. M. B. Ba, a récupéré les contacts enregistrés et a contacté les proches du marabout pour leur soutirer de l’argent en son nom.

Après plusieurs jours de recherches infructueuses, la victime a saisi la Brigade de Recherches de Touba. Les gendarmes ont réussi à localiser et à interpeller le mis en cause au terme d’une traque minutieuse.

A. Diédhiou a été présenté au procureur Amary Faye, chef du parquet de Diourbel, pour vol, escroquerie et autres chefs d’accusation.