Acte contre nature : Quatre individus surpris dans une chambre à Keur Massar

Quelques jours après l’arrestation de 46 présumés homosexuels par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, la Brigade territoriale de la même localité vient à son tour de démanteler un nouveau réseau. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue sur instruction du procureur Saliou Dicko, selon des sources de Seneweb.

Une dénonciation à l’origine de l’opération

Tout part d’une dénonciation. Un individu signale aux enquêteurs ses soupçons concernant l’un de ses colocataires, qui invitait fréquemment ses amis dans sa chambre, d’où émanait une forte odeur suspecte.

Munis de ce renseignement, les gendarmes organisent une descente inopinée dans la maison située à la cité Pénitence de Keur Massar.

Sur place, les gendarmes surprennent quatre individus réunis dans une chambre. La perquisition permet de saisir du chanvre indien, une bouteille de lubrifiant, de l’huile et des baumes à lèvres, entre autres objets selon des sources de Seneweb. L’exploitation de leurs téléphones portables révèle des messages compromettants confirmant leurs pratiques présumées.

Confrontés aux preuves concordantes, les quatre mis en cause ont avoué avoir entretenu des rapports sexuels entre eux. Il s’agit de deux étudiants, S.M. Guèye et C.T. Anne, ainsi que de deux commerçants, P.O. Ndiaye et B. Sow.

Après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade territoriale de Keur Massar pour association de malfaiteurs, actes contre nature, détention de chanvre indien et transmission volontaire du VIH.