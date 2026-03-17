Affaire Pape Cheikh Diallo : les aveux de « Modou G. » provoquent de nouvelles arrestations, un 42e suspect interpellé

L’enquête menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie », connaît un nouveau développement. Selon les informations de Libération, les aveux du ressortissant camerounais surnommé « Modou G. » ou « Steph » commencent à faire tomber de nouvelles têtes. Celui qui se présente comme proxénète et amant de l’animateur Pape Cheikh Diallo a, en effet, livré plusieurs noms aux enquêteurs.

Sur la base de ces dénonciations, avance la même source, un membre de son entourage professionnel a été interpellé ce lundi à Dakar, avant d’être placé en garde à vue. Ce dernier est visé pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.

Cette interpellation porte désormais à 42 le nombre d’arrestations enregistrées depuis l’éclatement de cette affaire en février. Le quotidien d’information précise que l’enquête est loin d’être bouclée : les gendarmes prévoient d’autres interpellations imminentes sur la base des révélations fournies par le ressortissant camerounais.