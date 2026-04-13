Ziguinchor : Le “devoir de vérité” (Par Amadou Tom Mbodj)

Les récentes sorties de l’ancien maire Abdoulaye Balde, marquées par des attaques répétées contre Ousmane SONKO et le Pastef Les Patriotes dans une logique évidente de reconquête politique de la Mairie Ziguinchor, appellent une mise au point ferme. Il est temps de rappeler certains faits que d’aucuns semblent vouloir enfouir dans les profondeurs de l’oubli, comme si la mémoire collective pouvait être manipulée au gré des ambitions politiques

Il ne s’agit pas ici de polémique gratuite, mais de vérité et de responsabilité. Car on ne peut prétendre briguer à nouveau la confiance des citoyens sans répondre des zones d’ombre de son propre passé. À défaut, il ne reste que deux explications, l’amnésie volontaire ou une forme de cécité, voire de malhonnêteté intellectuelle.

En 2013 déjà, Abdoulaye Baldé, alors maire de Ziguinchor et président de l’UCS, était épinglé par le Vérificateur général François Collin dans le cadre d’un audit de la fonction publique. Il lui était reproché d’avoir continué à percevoir indûment un salaire de l’Inspection générale d’État (IGE) depuis 2009, malgré sa démission. Le préjudice est estimé à environ 150 millions de FCFA. Face à ces faits graves, la commission avait exigé la suspension immédiate des paiements, dans l’attente des suites judiciaires.

📌La question demeure entière et légitime, qu’est devenu cet argent du contribuable sénégalais?

📌Ces 150 millions de FCFA ont-ils été remboursés, ou sont-ils définitivement absorbés dans le silence?

En 2014, l’affaire prend une autre dimension. Abdoulaye Baldé est poursuivi, inculpé et placé sous contrôle judiciaire par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), dans un dossier portant sur une fortune présumée de plus d’un milliard de francs CFA. Les soupçons sont lourds, enrichissement illicite, gestion opaque, et accumulation de fonds publics supposément détournés, notamment durant son passage à la tête de l’ANOCI sous Abdoulaye Wade

Les investigations mettent en lumière l’existence de comptes bancaires substantiels, plus d’un milliard de francs CFA au total, dont 500 millions à la SGBS et environ 800 millions répartis entre la BICIS et la CNCAS. Interrogé, Abdoulaye Baldé tente de justifier ces fonds en évoquant des “largesses” et des “dons” de l’ancien président Abdoulaye Wade. Une défense qui, à elle seule, soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses sur la traçabilité de l’argent public

En 2022, le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion de la commune de Ziguinchor (2015-2018) vient alourdir un tableau déjà préoccupant. Pas moins de cinquante-quatre (54) manquements y sont relevés, traduisant une gestion pour le moins contestable des ressources publiques

La Cour des Comptes est sans équivoque et formule trois conclusions majeures:

Premièrement, elle constate des violations graves des règles de passation des marchés publics, en contradiction avec la réglementation en vigueur. Des marchés sensibles, notamment ceux relatifs à l’éclairage public et à la fourniture de denrées alimentaires, ont été exécutés en marge des procédures normales, sans transparence ni publicité adéquate.

Deuxièmement, elle met en lumière une gestion jugée irresponsable des ressources publiques, notamment une consommation de carburant estimée à 367 401 864 F CFA, totalement injustifiée au regard du parc automobile. Aucune traçabilité sérieuse, aucun justificatif solide, seulement des approximations et des défaillances de gestion qui traduisent un mépris des règles élémentaires de bonne gouvernance

Troisièmement, la Cour établit qu’une société privée, ELTON, a bénéficié d’avantages injustifiés, du fait direct de décisions prises sous l’autorité du maire, en violation des principes de gestion équitable des deniers publics

Face à de tels éléments documentés par des institutions de contrôle de l’État, le débat ne peut être réduit à des postures politiques ou à des attaques contre des adversaires. Il s’agit de reddition des comptes, de vérité et de respect des citoyens.

Le peuple sénégalais mérite des réponses claires. Pas des discours de diversion. Pas des tentatives de réécriture du passé. Et encore moins des leçons de morale venant de ceux dont la gestion reste entachée de graves interrogations

Amadou Tom Mbodji

Responsable Politique Pastef

Candidat à la présidence du conseil départemental de ziguinchor