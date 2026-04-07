Affaire PCD: le frère de Ass Dione lave à grande eau le chanteur de Xassidas et menace…

Dans une vidéo, une personne qui se présente comme le frère de Ass Dione dégage en touche toutes les accusations qu’on lui a mises sur le dos, dans le cadre de l’Affaire dite “Affaire Pape Cheikh Diallo” et menace tous les médias et personnes qui se sont prononcés dans cette affaire.

Selon le frère de Ass Dione, “rien de ce qu’on l’accuse n’est vérifié. Ass n’a jamais avoué quoi que ce soit. Nous le connaissons très bien et j’invite les gens à avoir de la retenue car stigmatiser une personne n’est pas agréable. Je tiens à dire qu’Aladji (Ndlr: surnom de Ass Dione), n’a pas de maison. On a entendu que sa maison a été brûlée par des personnes mécontentes. Il n’en est rien d’autant qu’il n’en dispose pas”, dément son frère.

Il revient à la charge en disant que l’épouse de Ass Dione a subi tests contre le VIH et cela s’est avéré négatifs. “Elle m’a remis les résultats de ses tests qui prouvent qu’elle n’a rien. Et au moment où je fais cette vidéo, je suis convaincu que Ass n’a rien et ce ne sont que des affirmations gratuites”.

Comme pour se donner bonne conscience, il menace les médias qui en ont fait leur choux gras et la section des Hizbou Tarkhiya qui est aux HLM. “Je condamne fermement ce que Youssou Diop, qui est le responsable des actes qu’il a commis. il n’a aucun droit d’enlever les vidéos où Ass était en train de chanter les Xassidas. C’est vraiment un acte de lâcheté car il aurait pu le soutenir jusqu’à ce qu’on sache où est la vérité. Son geste montre que Ass leur faisait de l’ombre”, dit-il. Il poursuit: “les médias qui en parlent depuis le début, qu’ils soient assez courageux quand tout sera fini. On va les poursuivre sur le terrain judiciaire car ils vont payer pour le mal qu’ils ont fait à toute une famille”, a-t-il menacé.