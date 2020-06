Le néo retraité politique, le plus adulé du Sénégal, vient de gravir un échelon dans la conquête du cœur de ses compatriotes. Alors que la capitale du mouridisme a été transformée en une zone de guérilla urbaine, par des manifestants exaspérés par les mesures d’exceptions imposées par le gouvernement, le pays tout entier a été affligé par l’appel au calme du patriarche de Darou Miname, demandant aux émeutiers de rejoindre leurs domiciles. Affligé par la douleur causée à Serigne Mountakha Mbacké, Me Madické Niang a aussitôt rallié Touba pour, au nom du peuple sénégalais, demander pardon au Khalife général des mourides.

C’est pendant que tous les regards étaient tournés vers la capitale du mouridisme où policiers et manifestants se promettaient d’en découdre, à nouveau, après une nuit mouvementée que Maître Madické Niang, l’ancien ministre des Affaires Etrangères, a montré tout le talent diplomatique que l’on a connu de lui. Alors que, en tenue de combat, les forces de l’ordre convoyaient des renforts vers la capitale du mouridisme entrait, discrètement, celui dont la participation à la dernière élection présidentielle avait scotché tous les Sénégalais de par sa jovialité et son pacifisme pendant que tous les autres promettaient la géhenne au peuple en cas de défaite. « Il était inquiet pour son guide dont il connait l’attachement à la paix et à la tranquillité. C’est pourquoi, malgré les risques pour sa propre sécurité, il a tenu à être là; auprès de Serigne Mountakha. » Ont soutenu des sources de Kewoulo à Touba.

Ce jeudi 4 juin, Me Madické Niang a voulu être auprès de son guide, Serigne Mountakha Ibnou Serigne Bachir Mbacké, Khalife générale des Mourides, par partager avec lui ces moments douloureux que la ville de Bamba a connus au cours de la semaine. A l’abri des caméras, il a été reçu dans les appartements privés du patriarche de Darou Miname à qui il était venu renouveler sa totale allégeance. En bon talibé, meurtri par les affrontements dont la ville de son guide a été la victime, l’ancien patron de la diplomatie sénégalaise est venu témoigner sa sympathie à Serigne Mountakha.

Mais aussi, lui présenter les demandes d’excuses du peuple pour tous les soubresauts causés dans la nuit du 2 au 3 juin par des manifestants anti couvre feu. Pour rappel, ces affrontements ont grandement perturbé cette cité qui a toujours été paisible. Et cette tranquillité n’avait jusque-là été dérangée que par les chants religieux déclamés en l’honneur de Khadimou Rassoul. Conscient de la douleur que les manifestants ont causé à Serigne Touba et à sa ville, Me Madické Niang est retourné auprès du vénéré guide pour lui rappeler le soutien indéfectible qu’il pourrait toujours obtenir auprès des millions de Sénégalais qui voient, en Serigne Mountakha, la continuation de Serigne Touba.

A en croire des sources de Kewoulo, proches du patriarche de Darou Miname, « c’est au nom de tout le Sénégal que Madické Niang a demandé pardon au Khalife général, tout en lui promettant de prendre langue avec les autorités étatiques comme avec les acteurs sociaux pour que pareilles situations ne se reproduisent plus. » Magnanime, Serigne Mountakha Mbacké a accordé son pardon aux émeutiers et a fait savoir qu’il n’aimerait plus que sa ville soit dérangée par autre chose que par la lecture du Coran et des déclamations de Khassaïdes.