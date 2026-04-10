Justice – Ces chiffres de la peur que Diomaye Faye veut “effacer”

Lors de la cérémonie de rentrée solennelle du stage du barreau du Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tiré la sonnette d’alarme sur le faible nombre d’avocats inscrits au tableau de l’Ordre.

S’appuyant sur des données chiffrées, le chef de l’État a dressé un constat préoccupant du système judiciaire sénégalais. “Les chiffres actuels sont sans appel : le Sénégal compte environ un magistrat pour 100 000 habitants, avec 530 magistrats, 472 greffiers et seulement 439 avocats inscrits au tableau de l’Ordre” , a-t-il déclaré.

Pour lui, ce déficit est d’autant plus préoccupant qu’il touche une profession libérale essentielle au fonctionnement de la justice. “Ce déficit est significatif, d’autant plus qu’il concerne une profession dont l’accès ne saurait être indûment et définitivement restreint. Il est impératif de corriger cette situation afin que notre pays soit pleinement au rendez-vous de l’exigence de l’État de droit qu’il s’est fixé” , a-t-il souligné, s’adressant notamment au bâtonnier.

Le président de la République a également insisté sur le rôle central des juristes, en particulier des avocats, dans la consolidation de l’État de droit. Selon Bassirou Diomaye Faye, leur expertise est indispensable pour éclairer les décisions, défendre les positions de l’État et garantir le respect des principes juridiques.

“Ici comme ailleurs, le rôle des juristes, particulièrement des avocats, est déterminant. Votre expertise contribue à éclairer les décisions, à défendre nos positions et à garantir que notre pays reste une référence en matière de respect du droit”, a-t-il affirmé.

Avant de lancer un appel à renforcer les ressources humaines du secteur judiciaire : “Nous devons rester à la hauteur de ces enjeux en nous dotant de ressources humaines suffisantes.”