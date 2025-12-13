Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma

La traque s’intensifie dans ce qui est présenté comme la plus vaste affaire de chantage numérique et de collecte illicite de données jamais révélée au Sénégal. Après l’arrestation et l’incarcération d’El Hadji Babacar Dioum, plus connu sous le pseudonyme de « Kocc Barma », et de son présumé complice El Hadji Assane Demba alias « Leuk Daour », la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) poursuit, dans une grande discrétion, ses investigations pour démanteler l’ensemble du réseau.

Selon les révélations du quotidien Libération, les enquêteurs de la Dsc ont franchi une étape décisive en prenant le contrôle de l’adresse numérique par laquelle transitaient les contenus compromettants envoyés à « Kocc Barma ». Ces éléments – vidéos et images à caractère intime – servaient, d’après les enquêteurs, à alimenter un système de chantage visant à “détruire” des victimes, parfois contre rémunération ou par vengeance personnelle.

C’est dans ce contexte qu’un premier « correspondant » du réseau a été interpellé. Il s’agit de E.D. Seck, âgé de 35 ans, arrêté par les agents de la Dsc dans un restaurant très fréquenté de la Corniche dakaroise, selon les informations rapportées par Libération. Une arrestation discrète mais lourde de sens, qui marque un tournant dans l’enquête.

Dans un premier temps, le mis en cause aurait tenté de nier toute relation avec “Kocc Barma”. Mais face aux preuves matérielles présentées par les enquêteurs – notamment les échanges numériques récupérés – sa défense s’est rapidement effondrée. Les investigations ont révélé que E.D. Seck avait transmis une sextape de son ex-compagne, un contenu qu’il conservait toujours dans son téléphone portable au moment de son interpellation.

Présenté vendredi dernier devant le doyen des juges, E.D. Seck a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, une mesure qui confirme la gravité des faits tout en permettant la poursuite de l’enquête sans détention immédiate. La Dsc, pour sa part, continue son travail sur la base d’une délégation judiciaire délivrée par le magistrat instructeur, avec un objectif clair : identifier et neutraliser tous les acteurs, qu’ils soient producteurs, relais ou bénéficiaires de ce vaste système de chantage numérique.