L’Algérie est en deuil. L’ex-président Liamine Zéroual a passé l’arme à gauche le 28 mars dernier à Alger. Il avait 85 ans. L’agence Algérie Presse Service (APS) informe que le chef de l’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé ses condoléances. celles de son gouvernement et du peuple sénégalais à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune et à la famille de l’illustre disparu.

Le numéro un sénégalais a exprimé « sa profonde affliction en cette douloureuse épreuve, priant Dieu Tout-Puissant d’entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort ».

Liamine Zeroual a dirigé l’Algérie, entre 1995 et 1999. Le pays traversait à l’époque une guerre civile meurtrière.