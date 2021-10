Angélique Manga sur les incidents à Ziguinchor : ” Nous exhortons le Pouvoir comme de l’Opposition à dépassionner le débat”

” C’est avec beaucoup de peine que nous avons constaté les violences politiques survenues à Ziguinchor en début de semaine “, a condamné, d’emblée, Angélique Manga.

” Au regard des nombreux efforts et investissements consentis par le Gouvernement pour ramener la paix et la stabilité sociale dans la région, nous condamnons ces malheureux événements. Nul n’a le droit, pour quel que motif que ce soit, de compromettre cet équilibre socio-économique et culturel, aboutissement d’un long processus et d’une volonté politique incontestables à l’actif du Chef de l’État”, fait-elle constater dans une note reçue.