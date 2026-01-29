Incidents en finale : la CAF frappe la FRMF et des cadres marocains

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu ses décisions disciplinaires à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi que plusieurs acteurs de la sélection nationale, ont été reconnus coupables de violations du Code disciplinaire de la CAF.

Dans sa décision, le Conseil de discipline estime que « certains comportements observés lors de la finale ont porté atteinte aux principes de fair-play, d’intégrité et de respect de l’autorité arbitrale ». En conséquence, plusieurs sanctions sportives et financières ont été prononcées à l’encontre du camp marocain.

Sur le plan individuel, le joueur Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels de la CAF, dont un assorti d’un sursis d’un an, pour « comportement antisportif ». Son coéquipier Ismaël Saibari a écopé d’une suspension plus lourde de trois matchs, assortie d’une amende de 100 000 dollars américains, pour des faits jugés contraires à l’éthique sportive.

Au niveau institutionnel, la FRMF a été condamnée à plusieurs amendes. La CAF a infligé une sanction financière de 200 000 dollars pour « le comportement inapproprié des ramasseurs de balles », estimant que ces agissements ont perturbé le déroulement normal de la rencontre. À cela s’ajoute une amende de 100 000 dollars pour « l’envahissement de la zone de visionnage de la VAR par des joueurs et membres du staff technique marocain », une attitude qui, selon la CAF, « a entravé le travail de l’arbitre ».

Enfin, une amende de 15 000 dollars a été prononcée contre la FRMF pour « l’utilisation de lasers par des supporters marocains », une pratique strictement interdite par les règlements en vigueur.