Son coup de fil lors des incidents de la finale de la Can : La “petite” révélation de Sonko

Les responsables de la Fédération sénégalaise de Football (Fsf), en compagnie du ministre des Sports, ont présenté le trophée de la coupe d’Afrique des nations (Can-2025) au premier ministre, Ousmane Sonko, ce vendredi. Ce dernier, lors de la cérémonie, s’est exprimé sur les moments critiques de la finale, surtout sur la séquence des incidents.

«Je félicite Madame le ministre des Sports pour son engagement et son patriotisme. Quand il y a eu les incidents, je l’ai appelée au téléphone. Je ne dirais pas ici ce que je lui ai dit. Elle m’a passé le président de la fédération au téléphone. Je lui ai dit : “Grand je te connais, on était ensemble à l’ENAM, tu es trop dans la diplomatie”. J’étais submergé par le côté supporter», a relaté Ousmane Sonko, le ton drapé d’humour.