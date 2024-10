Le Président Diomaye Faye figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Il s’agit du verdict du classement de Time Magazine, récemment publié selon Les Échos. Le chef de l’État apparaît dans la catégorie «Leader».

Le magazine américain a souligné que le successeur de Macky Sall, 44 ans, est le plus jeune président de la République de l’histoire du Sénégal. «Sa victoire a été célébrée non seulement comme une victoire pour le processus démocratique dans une région marquée par une série de coups d’État militaires récents, mais aussi comme l’avènement d’une nouvelle génération politique plus jeune au Sénégal où l’âge médian est de seulement 19 ans», décrypte le Time.

Diomaye Faye n’est pas le seul Sénégalais dans le classement des «100 personnalités les plus influentes du monde» du prestigieux hebdomadaire. Le Chef cuisinier Serigne Mbaye y figure aussi, dans la catégorie «Innovateur», selon Les Échos.