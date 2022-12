Le sélectionneur des Lions du football, Aliou Cissé, est alité « depuis deux jours », mais il devrait conduire les Lions lors du match de huitième de finale de Coupe du monde devant opposer dimanche le Sénégal à l’Angleterre, a annoncé, samedi, à Doha, son adjoint Régis Bogart.

“Il (Aliou Cissé) ne se sent pas bien et est malade depuis deux jours”, a dit Bogaert, qui a animé la conférence de presse d’avant-match du Sénégal en lieu et place de Cissé.

“On espère le revoir ce soir à l’entraînement. Mais une certitude, demain, il va amener les joueurs au match”, a ajouté le technicien français.

L’équipe nationale de football du Sénégal, amputée de deux de ses cadres, va affronter dimanche l’équipe d’Angleterre, avec l’ambition de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

La rencontre est prévue à 19 heures au stade Albayat, à Doha.