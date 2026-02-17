Violences à l’Université: Le procureur de la République Ibrahima Ndoye face à la presse

Par
Babacar Touré
-

Le Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Dakar, M. Ibrahima Ndoye, fait face à la presse. Après avoir rendu hommage au défunt étudiant, Abdoulaye Ba, et demandé au public d’observer, avec lui, une minute de silence et  prier pour le repos de son âme, M. Ibrahima Ndoye est revenu sur ce qui peut être dit des douloureux événements qui se sont déroulés le 9 février dernier.  Suivez en direct sa conférence de presse.

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

LAISSER UN COMMENTAIRE