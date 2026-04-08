Officiel – Aliou Cissé quitte la sélection de la Libye

Quelques jours après des semaines d’incertitudes autour de son avenir à la tête de la sélection libyenne, Aliou Cissé a officiellement annoncé la fin de son mandat via un message publié sur son compte Instagram. Le sélectionneur sénégalais, en poste depuis mars 2025, met ainsi un terme à son aventure avec les Chevaliers de la Méditerranée.

Son premier match officiel remonte à septembre 2025 contre l’Angola, victoire inaugurale pour Aliou Cissé et son staff. La suite de son parcours a été marquée par deux victoires consécutives, suivies de deux matchs nuls, avant de compléter un total de huit rencontres officielles : trois victoires, quatre nuls et une seule défaite.

Au-delà du bilan sportif, l’ancien capitaine de la sélection sénégalaise a dû composer avec des arriérés de salaires partiellement régularisés par la Fédération libyenne, situation qui a fragilisé son maintien et créé une incertitude durable sur son poste. L’avenir immédiat d’Aliou Cissé reste ouvert. Le champion d’Afrique avec le Sénégal pourrait rebondir rapidement, son nom circulant déjà parmi les candidats pour prendre le poste de sélectionneur de la Guinée équatoriale. Avec son expérience et son palmarès continental, Aliou Cissé demeure un entraîneur recherché, capable de relever de nouveaux défis sur le continent.