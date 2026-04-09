Mercato – Après le Sénégal et la Libye, Aliou Cissé connaît sa 3ème sélection nationale

Quelques jours après avoir quitté son poste à la tête de la Libye, Aliou Cissé a officiellement été annoncé comme nouveau sélectionneur de l’Angola.

Libre depuis son départ, motivé par des retards de salaire prolongés, l’ancien capitaine des Lions de la Teranga s’engage avec les Palancas Negras pour un contrat de quatre ans. Champion d’Afrique avec le Sénégal en 2022 au Cameroun, il aura pour principal objectif de qualifier l’Angola pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2027, qui se jouera en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Un défi important après l’élimination des Angolais dès la phase de groupes lors de la dernière édition, avec deux matchs nuls et une défaite.