Coupe du monde 2022 : Messi inscrit son 1000e match

Lionel Messi a atteint le cap des 1 000 matchs en carrière. Ce, en participant ce samedi au huitième de finale de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Australie,

Il a même inscrit son premier but en éliminatoire directe d’une Coupe du monde.

Une barre rare et symbolique. Ce samedi, Lionel Messi dispute son 1 000e match en tant que footballeur professionnel à l’occasion du huitième de finale de Coupe du monde face à l’Australie. Le capitaine de l’Argentine atteint ce cap à l’âge de 35 ans et 6 mois, lui qui participe à son cinquième et en principe dernier Mondial.

À la 35e minute, Messi a profité d’un ballon remis dans la surface par Nicolas Otamendi pour décocher une frappe placée du gauche que le portier australien Mathew Ryan n’a pas pu arrêter.

Lors des quatre Mondiaux qu’il avait précédemment disputés, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Brésil et en Russie, le N°10 argentin n’avait encore jamais marqué le moindre but dans un match couperet, à partir des huitièmes de finale